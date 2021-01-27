Киевский форум по безопасности: каким будет партнерство Украины и США, онлайн-дискуссия
Смотрите на общенациональном телеканале "Украина 24" в среду, 27 января, в 13.00
Киевский форум по вопросам безопасности начинает новую серию онлайн-дискуссий. Украина и Соединенные Штаты - первый большой разговор о стратегическом партнерстве.
- Как повлияет избрание президента Джозефа Байдена на отношения Соединенных Штатов и Украины?
- Сможет ли нынешняя власть Украины стать адекватным партнером новой американской администрации?
- Сможет ли Америка поддержать Украину, Молдову, Грузию и Беларусь?
- Как будет действовать по отношению к Москве?
- Как будет формировать отношения с НАТО?
- Как вместе защитить общие ценности и безопасность?
- Как остановить агрессию Кремля и принести мир Украине и Европе?
Участники дискуссии:
- Арсений Яценюк - председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах.
- Майкл Карпентер - многолетний внешнеполитический советник Джозефа Байдена.
- Алина Полякова - президент Центра по анализу европейской политики.
- Джон Хербст - директор Центра Евразии Атлантического совета, бывший посол США в Украине.
- Иванна Климпуш-Цинцадзе - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции в Европейский Союз.
- Елизавета Ясько - член Комитета Верховной Рады по иностранным делам.
- Даниил Лубкивский - директор Киевского форума по безопасности.
Обстоятельный разговор о приоритетах и перспективах. Смотрите на общенациональном телеканале "Украина 24" в среду, 27 января, в 13.00.