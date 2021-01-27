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Киевский форум по безопасности: каким будет партнерство Украины и США, онлайн-дискуссия Смотрите на общенациональном телеканале "Украина 24" в среду, 27 января, в 13.00

Киевский форум по вопросам безопасности начинает новую серию онлайн-дискуссий. Украина и Соединенные Штаты - первый большой разговор о стратегическом партнерстве.

Как повлияет избрание президента Джозефа Байдена на отношения Соединенных Штатов и Украины?

Сможет ли нынешняя власть Украины стать адекватным партнером новой американской администрации?

Сможет ли Америка поддержать Украину, Молдову, Грузию и Беларусь?

Как будет действовать по отношению к Москве?

Как будет формировать отношения с НАТО?

Как вместе защитить общие ценности и безопасность?

Как остановить агрессию Кремля и принести мир Украине и Европе?

Участники дискуссии:

Арсений Яценюк - председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

Майкл Карпентер - многолетний внешнеполитический советник Джозефа Байдена.

Алина Полякова - президент Центра по анализу европейской политики.

Джон Хербст - директор Центра Евразии Атлантического совета, бывший посол США в Украине.

Иванна Климпуш-Цинцадзе - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции в Европейский Союз.

Елизавета Ясько - член Комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Даниил Лубкивский - директор Киевского форума по безопасности.

Обстоятельный разговор о приоритетах и ​​перспективах. Смотрите на общенациональном телеканале "Украина 24" в среду, 27 января, в 13.00.