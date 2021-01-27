Киевский форум по безопасности: каким будет партнерство Украины и США, онлайн-дискуссия

Смотрите на общенациональном телеканале "Украина 24" в среду, 27 января, в 13.00

Киевский форум по безопасности: каким будет партнерство Украины и США, онлайн-дискуссия

Киевский форум по вопросам безопасности начинает новую серию онлайн-дискуссий. Украина и Соединенные Штаты - первый большой разговор о стратегическом партнерстве.

  • Как повлияет избрание президента Джозефа Байдена на отношения Соединенных Штатов и Украины?
  • Сможет ли нынешняя власть Украины стать адекватным партнером новой американской администрации?
  • Сможет ли Америка поддержать Украину, Молдову, Грузию и Беларусь?
  • Как будет действовать по отношению к Москве?
  • Как будет формировать отношения с НАТО?
  • Как вместе защитить общие ценности и безопасность?
  • Как остановить агрессию Кремля и принести мир Украине и Европе?

Участники дискуссии:

  • Арсений Яценюк - председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах.
  • Майкл Карпентер - многолетний внешнеполитический советник Джозефа Байдена.
  • Алина Полякова - президент Центра по анализу европейской политики.
  • Джон Хербст - директор Центра Евразии Атлантического совета, бывший посол США в Украине.
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции в Европейский Союз.
  • Елизавета Ясько - член Комитета Верховной Рады по иностранным делам.
  • Даниил Лубкивский - директор Киевского форума по безопасности.

Обстоятельный разговор о приоритетах и ​​перспективах. Смотрите на общенациональном телеканале "Украина 24" в среду, 27 января, в 13.00.