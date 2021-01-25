23:35, Вчера

Протесты в России: сторонница Навального рассказала, как ее избил омоновец Маргарита Юдина рассказала, что полицейский, который пришел в больницу извиняться, ее обманул

Жительница российского Санкт-Петербурга 54-летняя Маргарита Юдина, которую во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального бил ногами омоновец, в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что не намерена прощать своего обидчика.

Видео, где женщина защищает задержанного, а ее в ответ бьют ногами, шокировало людей далеко за пределами России. Маргарита Юдина сообщила, что на акцию протеста приехала сама, а вернулась уже в карете "скорой", с сотрясением головного мозга - ударилась, когда упала на асфальт.

"Смотрю глаза в глаза на этого омоновца, вижу, как в меня летит сапог, и затем падаю. Резкая боль - чувствую, мозги вылетели через глаза", - рассказала женщина.

Обидчик Юдиной пришел в больницу с цветами. Женщина рассказала, что омоновец назвался Николаем. Он извинился и объяснил - все, что произошло, случайность, а кого бил - не видел.

Читайте также: Протесты ставят Путина перед неприятным выбором — журналист дал прогноз событий в России

Полицейский утверждал, что буквально за 5 минут до этого ему залили глаза газом, у него запотело забрало шлема, и поэтому он не видел, кого бьет. Однако на видео нападения четко видно, что забрало у него поднято.

Сейчас Юдину уже выписали из больницы. Женщина рассказала, что в палате простила обидчика, но теперь сожалеет о своих словах и хочет вместе с правозащитниками добиться наказания для омоновца.

"Почему я передумала? Не потому, что я меняю свое мнение - сегодня так, а завтра так... А потому, что я когда стала приходить в себя, то вспомнила, что не было там никаких перечных баллончиков, снежками в него никто не бросал, потому что я смотрела, я видела. И до этого если бы там что-то было... он бы не ходил, если бы его "обработали", уже по полю не бегал бы там и никого не хватал", - пояснила женщина.

Читайте также: До революции далеко, но уже проснулись — журналист о протестах за Навального в России

Ранее российский политик Леонид Гозман заявил в эфире телеканала "Украина 24", что фильм Алексея Навального о дворце Владимира Путина сильно уменьшил поддержку президента РФ среди простых россиян.