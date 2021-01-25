21:55, Сегодня

Зверское избиение украинского подростка в Париже: появились новые подробности 15-летний парень остается в больнице

Украинский подросток Юрий Крученик, которого жестоко избила в Париже группа неизвестных, вышел из комы.

Об этом телеканалу "Украина 24" сообщили родные Юрия.

Избили парня около недели назад. Десять человек били его ногами по лицу, затем бросили в него предметом, похожим на молоток, и оставили лежать неподвижным.

Били парня в самом центре Парижа, в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни. На место быстро прибыли полицейские, но от нападавших не осталось следа.

15-летний парень сейчас в больнице. Как рассказала в соцсети родственница Юрия, его состояние стабильное, он вышел из комы, но пока не может разговаривать. У парня в нескольких местах пробит череп, сломаны руки, ребра, есть ножевые ранения и травмированы глаза.

Читайте также: Смерть украинской модели на популярном курорте: новые подробности и версии

"Состояние Юрия остается тяжелым, но появилась положительная динамика. Врачи делают все возможное для скорейшей реабилитации юноши", - сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Нападающих, вооруженных битами, металлическими палками, ножами и даже молотком, ищет полиция. Мать Юрия в соцсети анонимно собирает информацию от свидетелей происшествия. Она не исключает, что подросток мог стать случайной жертвой жителей пригорода Парижа, которые хотели проучить столичных ребят.

Жестокое избиение подростка в центре Парижа получило огласку во французских СМИ. В поддержку Юрия выступили известные во Франции люди, в частности нападающий футбольной сборной Франции Антуан Гризман и актер Омар Си. Отреагировали на избиение парня мэр Парижа и министр внутренних дел Франции.

"Это нападение совершено с невероятной жестокостью. Поддерживаем юношу и его семью. Следствие должно выяснить факты и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении", - подчеркнул министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что нападавшие должны оказаться в тюрьме.

"Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие совершенно точно должны оказаться в тюрьме", - заявил Зеленский.

Напомним, что нападение на Юрия Крученика произошло в центре Парижа вечером 15 января. Когда он возвращался из колледжа вместе с друзьями, на их компанию напали 10 человек в масках и с битами. Другим подросткам, кроме Юрия, удалось убежать.