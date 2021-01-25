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Путин будет мстить – в России рассказали, что грозит Навальному Российский правозащитник Марк Фейгин объяснил, в чем обвиняют арестованного оппозиционера

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному в ближайшее время грозит 10-летний тюремный срок, и Запад сейчас мало влияет на ситуацию с его будущим.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

На вопрос, будет ли Владимир Путин мстить Алексею Навальному за фильм-расследование о дворце президента России в Геленджике, правозащитник ответил:

"Путин будет сажать Навального на 10 лет, как говорят об этом. Скорее всего, это в ближайшее время станет ясно, потому что в ближайших числах февраля должен состояться суд по замене Навальному условного срока на реальный, и в зависимости от того, какое решение примут, будет понятно, какие еще на него навесят статьи. Точно будет статья за мошенничество - по 159 статье, часть 4-я - это мошенничество в особо крупных размерах, за донаты, которые он собирал на свою предвыборную кампанию, работая в Фонде борьбы с коррупцией, которым выпускались эти фильмы".

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По мнению Фейгина, "Запад сейчас мало влияет на ситуацию" с будущим Навального.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" сравнил дворец Владимира путина в Геленджике с "Межигорьем" Виктора Януковича.