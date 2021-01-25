16:51, Сегодня

О дворце Путина знали и раньше – российский правозащитник о фильме Навального Информацию о внутренней обстановке дворца слил кто-то из застройщиков, считает Марк Фейгин

В России о дворце президента Владимира Путина в Геленджике знали еще до расследования Алексея Навального, однако фильм оппозиционера показал всю небывалую роскошь данного объекта.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

"Про этот объект было известно и раньше, но он не был таких масштабов. За эти годы с 2005 года они строили-строили, и сейчас там уже вертолетные площадки, хоккейные площадки подземные, какие-то шесты, ершики в туалетах... Тот объект продолжал строиться, он не останавливался в своем строительстве, он не достроен в 2005 году, постоянно достраивался, перестраивался", - отметил правозащитник.

Читайте также: "Он беднее нас с вами": в России объяснили слова Путина о скандальном дворце

По его словам, информация относительно того, что этого объект предназначается Путину, фигурировала, но не было деталей.

"Видимо, инсайдерская информация появилась, кто-то из застройщиков слил ее – видео, фотографии, планы и так далее – и ее стало возможным изнутри показать и выложить. А до этого это просто был объект со спутника или с дрона, не было наглядности", - сказал Фейгин.

Читайте также: Страшно, что Путин владеет ядерной кнопкой – политик из РФ о фильме Навального

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" сравнил дворец Владимира путина в Геленджике с "Межигорьем" Виктора Януковича.