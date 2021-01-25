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"Пример мы видели": российский адвокат сравнил дворец Путина с Межигорьем Марк Фейгин рассказал, как бы отреагировали на фильм о дворце президента в других странах, кроме России

Президент России Владимир Путин официально не оформлял на себя практически никакого имущества. Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире канала "Украина 24", комментируя фильм российского оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается о "дворце" Путина.

"В нормальной стране собралась бы парламентская комиссия, села бы в самолет, полетела в Геленджик и начала все проверять, фотографировать, вызывать людей, которые это охраняют, и разбираться. Потом вызвали бы этих собственников, чтобы выяснить, на какие средства это построено. Это было бы в любой нормальной стране, даже в Украине. Пример же с Межигорьем мы видели, оно же тоже было оформлено не на Януковича. Это обычная практика, когда прячут реального собственника", — сказал он.

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По словам Фейгина, российские госорганы обязаны отреагировать на информацию, но они этого не делают.

"В России же ничего этого не происходит. Парламент молчит, у нас парламента нет, это хозяйственный отдел обслуги Кремля. Надзорные функции находятся у генпрокурора, он просто обязан проверить факты относительно этого объекта. Но ничего этого не происходит. Генпрокурор обязан раскрыть вопрос по этому объекту, не может быть так, что просто стоит объект. Какие он налоги платит, кто владеет, на какие деньги он построен? Кто вообще землю в природо- и водоохранной зоне отвел, почему перекрывается проход? Эти вопросы в нормальной стране ставятся перед органами", — сказал он.

Ранее российский политик Леонид Гозман заявил, что фильм Навального о дворце Путина сильно уменьшил поддержку президента РФ среди простых россиян.