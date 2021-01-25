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Путин сошел с ума от жадности – журналист о фильме Навального Иван Яковина рассказал, что увидели россияне в фильме о дворце Путина

Журналист Иван Яковина высказался о скандальном фильме российского оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается о "дворце" для президента России Владимира Путина.

"Соратники выпустили фильм о личном дворце Путина у Геленджика. Это видео посмотрели уже около 70 млн раз. Зрелище оказалось не для слабонервных. Всем стало ясно, что Путин просто помешан на роскоши. У него прямо болезненная тяга ко всему дорогому и богатому. Все обратили внимание, что любой из десятков диванов во дворце Путина стоит, как небольшая квартира в Москве. А в туалет он купил себе итальянский золотой ершик. В этом смысле российский президент как советский "вор в законе" или арабский шейх. Президент России живет в какой-то нездоровой, кричащей роскоши. Это при том, что почти все население страны бедное, и даже нищее", — сказал он.

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По словам Яковины, именно ради жизни в роскоши Путин и цепляется за власть.

"И вот тут есть один очень важный психологический момент. Все годы своего правления Путин культивировал образ честного скромного и даже застенчивого чекиста, который безжалостно борется с богатыми олигархами, жирующими за счет простого народа. Это обычный российский миф о том, что бояре плохие, но царь хороший. Но теперь все увидели, что царь просто с ума сошел от жадности и от любви к деньгам, богатству и роскоши. Все воочию увидели, что это именно он высасывает деньги из карманов простых россиян, чтобы купить себе очередной итальянский диван или золотой ершик. Все разговоры Путина о великой России, о геополитических целях, о противостоянии с Америкой – все это оказалось ерундой, фуфлом, дымовой завесой. Он цепляется за власть просто для того, чтобы никто не отобрал у него этот дворец. В этом смысле Путин ничем не отличается от Януковича. Главная опасность для Путина заключается в том, что все увидели его истинную сущность, нутро – злого жадного скрытного мстительного старикашки с очень дурным вкусом", — сказал он.

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Яковина рассказал о реакции россиян на фильм о дворце.

"Фильм оказал необычное воздействие на общество. В Москве он мало кого удивил, там о Путине и так все знали, но в провинции он произвел эффект настоящей ядерной бомбы. В регионах многие действительно уважали Путина, считали его сильным и бескорыстным лидером, который борется против олигархов и иностранцев за народное счастье. А тут на тебе, оказалось, что он и есть сама жирная и самая жадная пиявка, присосавшаяся к шее народа. Для миллионов людей с мозгами, промытыми пропагандой, это открытие стало настоящим шоком. Я думаю, именно этот шок привел к тому, что на акции в поддержку Навального вышло беспрецедентное количество людей, особенно в провинции", — сказал он.

Ранее Яковина заявил, что администрация нового президента США Джо Байдена готовится принести Путина в жертву.