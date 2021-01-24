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"Никто на это не купится": Кулеба о попытках России схитрить насчет протестов и Украины Министр иностранных дел рассказал о восприятии российских протестов в Украине

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал в эфире канала "Украина 24" мнение о том, что его заявления о российских проблемах призваны отвлечь общественность от украинских проблем.

"Внимание украинской общественности отвлекает исключительно и коррупция, которая цветет буйным цветом в России, и то насилие, которое оказывают российские власти в отношении своих граждан. Мой сын, 14 лет, не интересуется российской политикой от слова вообще, но даже он посмотрел этот фильм о так называемом дворце Путина, даже он следил за протестами. Это такой момент, который поражает своей масштабностью", — сказал он.

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Кулеба отметил, что Россия отрицает наличие оппозиции, так же как отрицали присутствие своих военных в Украине.

"Поэтому, безусловно, наши российские коллеги могут отрываться от реальности окончательно и обвинять весь мир, отмечая, что" нет страны прекраснее на свете (чем Россия), где свободно дышит человек", как пелось в известной песне советских времен. Но правду в XXI веке не скроешь. И, так же, как Россия утверждает, что их нет в Украине, так же сейчас они пытаются убедить мир, что у них нет оппозиции, нет людей, которые готовы выступать против нынешней российской власти. Никто на эти реплики не купится во всем мире", — сказал он.

Ранее Кулеба рассказал о своем отношении к протестам в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России.