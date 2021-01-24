Враг моего врага мой друг — в МИД отреагировали на протесты в поддержку Навального
Министр иностранных дел Украины назвал насилие частью политической культуры России
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал в эфире канала "Украина 24" на протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
"Я в такие минуты благодарен Майдану за то, что мы перешли эту фазу, и у нас не арестовывают пачками людей на улицах, как в Беларуси, как в России, не бьют дубинками по голове. Что мы защитили себя как общество от произвола власти и развиваемся как демократическое государство. Но, безусловно, то, что происходит сейчас в России, является важным для интересов Украины.
Знаете, страна, которая осуществляет внешнюю агрессию, она так же будет осуществлять и внутреннюю агрессию по отношению к своим гражданам. Это часть политической культуры России, к сожалению", — сказал он.
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По словам Кулебы, Украина в этой ситуации заняла жесткую позицию.
"Поэтому мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест, на защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага является моим другом. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и на защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не на защиту Навального, а на защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу", — сказал он.
Ранее эксперт-международник Геннадий Друзенко рассказал о последствиях для Украины, если Навальный займет место Путина.