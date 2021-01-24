Враг моего врага мой друг — в МИД отреагировали на протесты в поддержку Навального

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал в эфире канала "Украина 24" на протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Я в такие минуты благодарен Майдану за то, что мы перешли эту фазу, и у нас не арестовывают пачками людей на улицах, как в Беларуси, как в России, не бьют дубинками по голове. Что мы защитили себя как общество от произвола власти и развиваемся как демократическое государство. Но, безусловно, то, что происходит сейчас в России, является важным для интересов Украины.

Знаете, страна, которая осуществляет внешнюю агрессию, она так же будет осуществлять и внутреннюю агрессию по отношению к своим гражданам. Это часть политической культуры России, к сожалению", — сказал он.