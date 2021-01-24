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Протесты ставят Путина перед неприятным выбором — журналист дал прогноз событий в России Иван Яковина рассказал, чем могут закончиться протесты в России для Владимира Путина

Перед российской властью есть только два варианта действий после протестов за оппозиционера Алексея Навального, заявил журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"Если акции протеста станут регулярными, еженедельными, то скоро внутри самой власти начнутся противоречия, там произойдет раскол. Только так россияне смогут одолеть людоедский режим, который не только захватил их страну, но и куски ряда соседних стран. Думаю, такие протесты поставят путинский режим перед неприятным выбором – ему придется либо отпускать людей на свободу, и тем самым показать свою слабость, либо продолжить закручивать гайки, идя по пути "белоруссизации" ситуации, а это означает быструю делегитимизацию режима, который полностью лишился поддержки в обществе. В этом случае единственным полем Путина останутся силовые органы. Без должной легитимности никакая система власти не сможет существовать долго. Ей нужна будет либо поддержка извне, либо придется проводить массовые репрессии в отношении своих граждан", — сказал он.

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По словам журналиста, в Кремле может случиться "дворцовый переворот" из-за разногласий между Владимиром Путиным и его окружением.

"Тут я повторю истину, которую считаю ключевой для понимания природы диктаторских режимов. Для поддержания своей работоспособности вместо легитимности такие диктаторы могут использовать только человеческую кровь в качестве топлива. При чем эта кровь должна литься в очень больших количествах. В случае продолжения протестов Путину либо придется превращать свою страну в Северную Корею, либо отказываться от власти. Поскольку от власти он не откажется никогда, остается только северокорейский вариант с массовыми казнями и концлагерями. Лично Путин, наверное, не отказался бы от такого варианта ради золотого ершика для унитаза. Но его окружение едва ли согласится на такое будущее. Олигархи, губернаторы, министры хотят жить как в Лондоне, как в Париже, а не как в Пхеньяне, где их тоже могут в любой момент расстрелять. Поэтому если Путин захочет еще сильнее закрутить гайки, в Кремле может случиться настоящий дворцовый переворот. Вероятность такого исхода событий становится выше с каждым днем, поскольку коллективный Запад, похоже, решил всерьез взяться за ситуацию в России", — сказал он.

Ранее Яковина рассказал, что президент России Владимир Путин не знает, что делать с оппозиционером Алексеем Навальным.