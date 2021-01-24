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Свобода Навального зависит от свободы всех — экс-премьер Украины обратился к россиянам Арсений Яценюк призвал россиян "разрушить тюрьму"

Требование освободить российского оппозиционера Алексея Навального правильное, но недостаточное. Об этом заявил бывший премьер-министр Арсений Яценюк на странице в соцсети. Мол, сейчас россияне имеют шанс создать государство, которое не будет агрессором, подчеркнул политик.

"Россияне, ваши попытки бесполезны, если не осознаете важного. Требование освободить Навального правильное, но недостаточное. Свобода Навального зависит от свободы вас всех. Восставайте за свободу для всех. Разрушьте эту тюрьму, и тогда на свободу выйдет не только Навальный, а весь ваш народ", — заявил он.

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Напомним, 23 января в российских городах прошли многочисленные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был арестован на 30 суток после возвращения с лечения в Германии.

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что за отравлением Алексея Навального стоит лично президент РФ Владимир Путин.