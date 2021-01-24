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Подарков Украине не будет — политолог о Навальном на месте Путина Владимир Фесенко заявил о завышенных ожиданиях украинцев от протестов в России

Российский оппозиционер Алексей Навальный не является альтернативой президенту страны Владимиру Путину. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире канала "Украина 24", комментируя массовые протесты в России, прошедшие 23 января.

"Очень важную роль в численности протестов сыграл видеофильм "Дворец Путина". Если бы его не было, то митинги были менее многочисленными. Это восстановление протестной волны — для российской оппозиции это самое важное. Митинги, которые сейчас есть, никак не связаны с выборами (в сентябре в Госдуму России — ред.). Вообще выборы в России не имеют ничего общего с демократическими процедурами", — рассказал он.

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По мнению эксперта, недовольство россиян все равно не приведет к революции и падению путинского режима.

"В Украине завышенные ожидания от российской ситуации. Не надо иметь завышенных ожиданий. Нет в России революционной ситуации, есть лишь восстановление протестной волны. Если внутри российской власти будет раскол, тогда какие-то шансы появятся. Но такого нет. Больше на дальнейшую российскую ситуацию будет влиять неуверенность, что будет после Путина. Навальный не стал альтернативой Путину. У нас идеалистически рассматривают, что Навальный завтра сменит Путина — это не совсем реалистичный сценарий. Надо быть реалистами. Навальный — это не тот человек, который может изменить Россию. Навальный — российский империалист, который не будет делать подарки Украине", — сказал он.

Напомним, 23 января в российских городах прошли многочисленные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был арестован на 30 суток после возвращения с лечения в Германии.

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что за отравлением Алексея Навального стоит лично президент РФ Владимир Путин.