До революции далеко, но уже проснулись — журналист о протестах за Навального в России
Российская журналистка рассказала, о чем говорят митинги в стране
В России прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О событиях рассказала российский журналист, фотограф, волонтер Виктория Ивлева в эфире канала "Украина 24".
"Наше дело, если мы уже проснулись, чуть-чуть выдавили страх – идти дальше, выдавливать следующие капли, так постепенно можем дойти и до вас, до вашего уровня. Пока что понятно, что больше 1,5 тыс. человек по всей России задержаны, но это, конечно, не предел.
И, конечно, главное событие – это Москва и Санкт-Петербург. Я вижу, что хоть как-то понемногу робко, но Москва встала. Это происходило на моих глазах, и это было так приятно. Я, конечно же, сразу вспомнила 1991 год, который я переживала на улицах Москвы. Не хочу сказать, что сейчас то же самое", — сказала она.
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Ивлеева прокомментировала забрасывание правоохранителей снежками.
"Уже кто-то назвал это "революцией снежков". До революции далеко, а снежки в ход пошли очень удачно. Пару машин было "обстреляно". А судить за "обстрел" снежками пока нельзя, потому что такую норму наши депутаты пока не ввели. Только завтра утром – "расстрел" снежками, за это расстрел", — сказала она.
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