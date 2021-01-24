До революции далеко, но уже проснулись — журналист о протестах за Навального в России

В России прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О событиях рассказала российский журналист, фотограф, волонтер Виктория Ивлева в эфире канала "Украина 24".

"Наше дело, если мы уже проснулись, чуть-чуть выдавили страх – идти дальше, выдавливать следующие капли, так постепенно можем дойти и до вас, до вашего уровня. Пока что понятно, что больше 1,5 тыс. человек по всей России задержаны, но это, конечно, не предел.

И, конечно, главное событие – это Москва и Санкт-Петербург. Я вижу, что хоть как-то понемногу робко, но Москва встала. Это происходило на моих глазах, и это было так приятно. Я, конечно же, сразу вспомнила 1991 год, который я переживала на улицах Москвы. Не хочу сказать, что сейчас то же самое", — сказала она.