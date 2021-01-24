"Для Украины нет хорошего варианта": эксперт о противостоянии Путина и Навального

Геннадий Друзенко рассказал, что будет происходить в мировой политике после протестов в России

Если президент России Владимир Путин уйдет, оппозиционер Алексей Навальный не получит власть мягким образом — об этом заявил эксперт-международник Геннадий Друзенко в эфире канала "Украина 24".

"Смута. Мы же понимаем, что Навальный не является консенсусным политиком, это не мягкая передача власти. Боюсь, для Украины нет хорошего варианта, если режим выстоит и дожмет. Пока он держится сильно, и мы видим, что в Беларуси протесты ничего не доказали. Соответственно, станет ясно, что в России можно договариваться только с Путиным. И тогда посмотрим, как поведет себя Америка, для которой главный вызов все-таки Китай, и есть соблазн договариваться с Россией против Китая. Если режим не выдержит, то чтобы не началась большая смута, а мы слишком близко, чтобы ее не заметить", — сказал он.

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Эксперт считает, что Украине не следует ожидать положительных последствий для себя.

"Украине очень трудно занять чью-то сторону — сочувствие, конечно, на стороне протестующих. Но если смотреть цинично политически, то я не вижу хорошего сценария развития событий для Украины. Более того, очень свежий белорусский пример, будет радикализировать обе стороны. Радикализация не в пользу Украины. Разве немного отвлечет от вопроса Донбасса.

После каждой смуты Россия расползается, а затем собирается. Но это при условии, что Кремль потеряет железную хватку. Наверное кавказские народы пойдут первыми, вторым Татарстан. Пока это выглядит лишь мечтами", — сказал он.