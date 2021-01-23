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Россия устала от Путина - экс-глава СБУ о митингах за Навального По мнению Игоря Смешко, в РФ холодильник одержит победу над телевизором

Протесты в России сторонников оппозиционера Алексея Навального показали, что РФ начинает уставать под властью президента Владимира Путина.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Не только в России, но и в мире идет системный политически-экономический кризис. Россия за годы правления Путина объективно начинает уставать. В этом мире ничего не бывает постоянного. Все движется и меняется. Правление Путина не смогло решить социально-экономические проблемы. Самая богатая страна по полезным ископаемым, по потенциальным возможностям, но люди все равно видят, что политика олигархического капитала, контролируемого спецслужбами, привела к массовому ограблению российского народа", - отметил экс-глава СБУ.

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По словам Смешко, в России есть "300 лет авторитарной диктаторской государственности, но даже в этих условиях борьбы холодильника и телевизора рано или поздно победа будет за холодильником".

"Навальный на сегодня - это единственная более-менее альтернатива в полной информационной пропагандистской блокаде, которая пришла к среднему классу. Движущей силой демократических преобразований всегда является средний класс, который относительно независим. Конец обязательно будет. Эта авторитарная система без реформ не сможет существовать вечно. Мы уже в этой системе видим пробелы, которые дают сбой", - заявил Смешко.

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Ранее российская актриса Лия Ахеджакова в эфире телеканала "Украина 24" сравнила протесты против президента РФ Владимира Путина с пробуждением России.