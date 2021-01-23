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"Если Навального убьют": в России озвучили радикальный сценарий протестов Самое разумное для властей РФ - вступить в диалог с Навальным, считает Марк Фейгин

В России протесты сторонников оппозиционера Алексея Навального против президента РФ Владимира Путина впервые за много лет сопровождались столкновениями с полицией. Если Кремль попытается ликвидировать Навального, а не вступить с ним в диалог, протесты обострятся до предела.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" российский правозащитник Марк Фейгин.

"Сейчас есть некая развилка: с одной стороны, совершенно очевидно, что Навальный продемонстрировал свой оппозиционный потенциал. Власть не была готова к такому масштабу, и сегодня практически впервые после 2012 года были прямые столкновения с полицией. Продолжают закидывать машины, правительственный автотранспорт. Доставили в больницу водителя и, видимо, пассажира, кто-то из ФСБ-шников пострадал", - сообщил он.

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По словам правозащитника, "процесс идет по нарастающей".

"Сейчас для власти самое разумное – вступить в какой-то диалог с Навальным, чтобы повлиять на него. Потому что если его убьют, то тогда ситуация обострится до предела, люди выйдут, им уже терять будет нечего, они будут громить все на своем пути", - подчеркнул Фейгин.

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Ранее расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала "Украина 24" предположил, что Кремль снова попытается отравить Алексея Навального.