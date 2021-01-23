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"Россия проснулась": известная актриса о протестах сторонников Навального Лия Ахеджакова отметила, что арест Навального сдвинул сознание россиян

Известная российская актриса Лия Ахеджакова в эфире телеканала "Украина 24" сравнила протесты сторонников оппозиционера Алексея Навального против президента РФ Владимира Путина с пробуждением России.

"Все информационное пространство уже заполнено тем, что происходит по всей России. В Москве… Я не ожидала, я потрясена абсолютно, а Питер еще и переплюнул Москву. А Екатеринбург всех переплюнул. И даже маленькие города. Люди вышли, очевидно, что-то сдвинулось. Я в это не верила. Я думала, что и погода… где-то льет дождь, где-то морозы, где-то уже ночь. Но люди вышли, и они активны, никаких вот разговоров, что маленьких детей должны были вывести и подставить. Ничего этого нет, вышли, действительно, молодые люди и кто постарше. И это настолько неожиданно, и это так прекрасно. Россия проснулась", - сказала Ахеджакова.

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По словам актрисы, она не ожидала, что люди выйдут на улицы в таком количестве.

"Мы не ожидали, что приезд Навального станет таким триггером. И его арест, и этот омерзительный суд, эта судья "по вызову" – это вообще нечто невероятное, противозаконное, и это весь мир увидел. Мы не можем предположить, что еще сдвинет сознание людей и даст толчок этому противостоянию. Во всех городах России кричат замечательные трогательные речевки, люди выходят, едут автомобили и сигналят – невероятное произошло. Спасибо Навальному, спасибо его мужеству, что он был на грани смерти, он воскрес – и явился назад в Россию, хотя это очень "стремно", это очень опасно", - отметила она.

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Ранее расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала "Украина 24" предположил, что Кремль снова попытается отравить Алексея Навального.