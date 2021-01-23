"Навального могут опять отравить": в Bellingcat назвали условие

Руководство России может предпринять новую попытку отравить арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель международной организации Bellingcat Христо Грозев, который занимался расследованием покушения на Навального.

На вопрос, возможна ли третья по счету попытка отравления, Грозев сказал:

"Очень возможно. Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше. И чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются".