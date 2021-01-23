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Протесты в Москве против Путина: в оппозиции назвали число участников В центре Москвы перекрыли метро, чтобы помешать людям собираться

В центре Москвы 23 января на акцию протеста вышли до 20 тысяч сторонников арестованного оппозиционера Алексея Навального, власти перекрыли метро, чтобы не дать людям собираться вместе.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Цели у людей разные. Волнами среди митингующих прокатывается "Свободу" и "Отпускай". Акция очень многочисленная. Люди находятся не только на самой Пушкинской площади, большинство находятся именно на Тверской. Машины сигналят в поддержку оппозиции. Там мало ОМОНа. Весь он в основном на Пушкинской и в переулках", - сказала она.

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Как сообщила Курносова, власти перекрыли метрополитен, и люди стали выходить на близлежащих станциях.

"Таким образом, власти сами помогли людям собраться именно на Тверской. Сейчас мы двигаемся в сторону Пушкинской по Тверской. Я бы оценила количество людей в 15-20 тыс. человек", - рассказала она.

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Ранее российский адвокат Николай Полозов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, к каким методам может прибегнуть президент России Владимир Путин для подавления протестов.