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Путин берет пример с Лукашенко – адвокат о протестах в России (видео) Николай Полозов объяснил, как путинский режим будет бороться с протестующими

Митинги в России 23 января сторонников оппозиционера Алексея Навального стали одними из наиболее многочисленных за последние годы. Для подавления протестов президент России Владимир Путин может воспользоваться методами белорусского лидера Александра Лукашенко.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" российский адвокат Николай Полозов.

"Я ожидал, что выйдет большое количество людей. Конечно, цифры несравнимы с протестами 9 лет назад. Но за последние годы сегодняшние выступления одни из многочисленных. К сожалению, это не очень значительная часть населения России", - сказал он.

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Полозов напомнил, что за последние годы в России было ужесточено законодательство, связанное с проведением митингов, собраний, демонстраций и любых массовых мероприятий политического характера.

"А за последний год в условиях пандемии были запрещены даже одиночные пикеты. Поэтому я ожидаю, что власти будут развертывать репрессии. Эти репрессии будут как административного характера – штрафы, аресты – так и уголовные преследования отдельных активистов", - сказал адвокат.

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По его словам, "путинский режим учился, конечно же, на примере режима Лукашенко и подавлениях протестов людей в Минске и других городах, используют тактические схемы подавления протестов".

"Поэтому, по всей видимости, удастся рассечь митингующих на отдельные группы, и уже по этим группам будет идти отработка. Навального в результате протестов точно не выпустят. Могут выпустить в результате внешнеполитического давления, но это совершенно другая история", - считает Полозов.

Ранее российский политолог Станислав Белковский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как россияне отреагировали на фильм Алексея Навального о роскошном дворце президента РФ Владимира Путина.