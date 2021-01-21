Байден отменил указы Трампа: эксперт объяснил, о чем это говорит

Президент США Джо Байден уже через несколько часов после инаугурации подписал документы, которые отменяют указы его предшественника Дональда Трампа. Имел ли он право это делать, рассказал в эфире канала "Украина 24" глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

"Такая практика традиционна не только для американской, но и для других политик. В принципе, преемники могут всегда поставить под сомнение те или другие указы предшественников. В этом я не вижу большой проблемы.

Более того, если мы проанализируем указы, которые уже подписаны, то фактически все они были анонсированы Байденом во время предвыборной кампании. Никаких особо новых идей в этом нет", — сказал он.