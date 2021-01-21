Байден отменил указы Трампа: эксперт объяснил, о чем это говорит
Виктор Шлинчак рассказал о политике нового президента США
Президент США Джо Байден уже через несколько часов после инаугурации подписал документы, которые отменяют указы его предшественника Дональда Трампа. Имел ли он право это делать, рассказал в эфире канала "Украина 24" глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.
"Такая практика традиционна не только для американской, но и для других политик. В принципе, преемники могут всегда поставить под сомнение те или другие указы предшественников. В этом я не вижу большой проблемы.
Более того, если мы проанализируем указы, которые уже подписаны, то фактически все они были анонсированы Байденом во время предвыборной кампании. Никаких особо новых идей в этом нет", — сказал он.
Читайте также: Единства в США не будет - республиканец обвинил Байдена в ошибках
Популярное видео
Эксперт рассказал, какой будет политика нового президента США.
"Понятно, что демократы хотят дать сигнал всему миру о том, что возвращаются к политической нормальности. Это вопрос о том, что политика все-таки должна быть профессиональной, что нужно ждать конца эпохи шоу-бизнесовости в политике, что демократы будут продолжать свой консервативный курс. Это, кстати, было продемонстрировано в некоторых моментах самой инаугурации. Не было никаких слишком ярких цветов, ярких речей, все выглядело лаконично и по-деловому. Она соответствовала вызовам времени и стилю самого Байдена", — сказал он.
Читайте также: Теракт в Багдаде: эксперт объяснил, что изменит Байден на Ближнем Востоке
Байден отменил запрет на въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских стран, приостановил строительство стены на границе с Мексикой, а также начал процедуру возвращения США в Парижское соглашение по климату и в ВОЗ.