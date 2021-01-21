15:59, Сегодня

Теракт в Багдаде: эксперт объяснил, что изменит Байден на Ближнем Востоке Система безопасности в Ираке на сегодня ослаблена, заявил Добряк

Эксперт по странам Ближнего Востока Евгений Добряк в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал теракт в Багдаде и как изменится политика США на Ближнем Востоке при президенте Джо Байдене.

«Я бы не связывал инаугурацию Байдена и террористические атаки в Ираке, потому что в последнее время в Ираке достаточно серьезная активизация террористических групп. Плюс уменьшение американского контингента. Система безопасности в Ираке на сегодня ослаблена. Иракские силы безопасности и военные не могут обеспечить стабильность», - отметил эксперт.

Читайте также: Кровавый теракт в аэропорту произошел в Йемене: эксперт назвал причину

По его мнению, Байден пересмотрит концепцию по Ближнему Востоку.

«Я думаю, будут проведены консультации с американскими военными по восстановлению численности контингента и в Ираке, и в Афганистане, где они были сокращены. Будет также активизирована работа американских спецслужб на территории Ирака и Афганистана, чтобы выявлять очаги террористической активности. Но в целом в регионе очень нестабильная ситуация», - заявил Добряк.

Читайте также: Теракт в Вене: эксперт по экстремизму обратил внимание на важную деталь

В результате двойного теракта смертников в Багдаде 21 января погибли не менее 28 человек, еще 73 получили ранения. Двое террористов-смертников взорвали на себе начиненные взрывчаткой жилеты среди толпы на рынке на площади Таран, что в центре Багдада. Число жертв может возрасти, поскольку большое количество пострадавших находится в критическом состоянии.

Ранее эксперт по внешней политике Александр Краев рассказал об ошибках действующего президента США Дональда Трампа.