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Байден дал знак Украине – журналист об инаугурации президента США Америка будет проводить более активную внешнюю политику, считает Евгений Киселев

Новый президент США Джо Байден во время инаугурации дал понять, что не оставит Украину без поддержки в ее противостоянии с Россией.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Евгений Киселев.

"Президент Байден в своей инаугурационной речи ясно дал понять, что Америка возвращается, будет проводить другую, более активную внешнюю политику, взаимодействовать на совершенно ином уровне со своими союзниками в Европе, прежде всего речь идет о НАТО. Никакого сюрприза здесь нет", - сказал журналист.

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Киселев отметил, что внешняя политика США по традиции развивается циклично:

"Бывают президенты, администрации, которые являются изоляционистскими, бывают администрации интернационалистские. Думаю, Байден представитель либеральной американской интернационалистской школы дипломатии, когда Америка утверждает себя как великая держава, в том числе защищая определенные ценности и идеалы, на которых исторически базируется американская демократия".

По его словам, в этом смысле четкий месседж прозвучал не только в выступлении Байдена, но и нового госсекретаря Энтони Блинкена, который сказал, что "мы будем противостоять угрозам международной безопасности, исходящей от российского путинского режима с одной стороны, и будем продолжать помогать Украине, в том числе и оказывая военную помощь".

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Ранее журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что у Украины появился сильный союзник в противостоянии с Россией.