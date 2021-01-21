Байден дал знак Украине – журналист об инаугурации президента США

Америка будет проводить более активную внешнюю политику, считает Евгений Киселев

Байден дал знак Украине – журналист об инаугурации президента США

Новый президент США Джо Байден во время инаугурации дал понять, что не оставит Украину без поддержки в ее противостоянии с Россией.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Евгений Киселев.

"Президент Байден в своей инаугурационной речи ясно дал понять, что Америка возвращается, будет проводить другую, более активную внешнюю политику, взаимодействовать на совершенно ином уровне со своими союзниками в Европе, прежде всего речь идет о НАТО. Никакого сюрприза здесь нет", - сказал журналист.

Читайте также: "Запад может помочь": озвучен прогноз, как Путин потеряет власть в России

Популярное видео

Гордон сознался, будет ли вакцинироваться от коронавируса
"Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о Кернесе и Гиркине
"Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о скандальных интервью

Киселев отметил, что внешняя политика США по традиции развивается циклично:

"Бывают президенты, администрации, которые являются изоляционистскими, бывают администрации интернационалистские. Думаю, Байден представитель либеральной американской интернационалистской школы дипломатии, когда Америка утверждает себя как великая держава, в том числе защищая определенные ценности и идеалы, на которых исторически базируется американская демократия".

По его словам, в этом смысле четкий месседж прозвучал не только в выступлении Байдена, но и нового госсекретаря Энтони Блинкена, который сказал, что "мы будем противостоять угрозам международной безопасности, исходящей от российского путинского режима с одной стороны, и будем продолжать помогать Украине, в том числе и оказывая военную помощь".

Читайте также: Проблема не в Путине – политолог объяснил, почему Украина и Россия не договорятся

Ранее журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что у Украины появился сильный союзник в противостоянии с Россией.

Источник Украина 24 Теги США Евгений Киселев Джо Байден