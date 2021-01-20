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У Украины появится серьезный партнер в противостоянии с Россией – журналист о Байдене Иван Яковина проанализировал речь нового президента США

Инаугурация президента США Джо Байдена дает надежду, что у Украины значительно вырастет международная поддержка в противостоянии российской агрессии.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Иван Яковина.

Комментируя речь нового президента США на инаугурации, Яковина отметил:

"Главное, о чем говорил Джо Байден, это, конечно, месседж единства. Ему сейчас приходится сшивать страну, разорванную напополам президентскими выборами и тем, что значительная часть американских избирателей не признает Байдена избранным законно и честно. Этот разрыв ему придется преодолевать, и поэтому он несколько раз заявил, что единство – главное, что необходимо сейчас Соединенным Штатам".

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По словам журналиста, для Украины в речи Байдена были важны его слова о возвращении США на международную арену.

"Он сказал, что Америка снова будет играть ключевую роль во всех самых важных событиях в мире, и, я думаю, это можно расценивать, как то, что у Украины появится очень серьезный партнер и помощник в противостоянии с разными нехорошими людьми, живущими в северо-востоку от Киева", - подчеркнул он.

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Ранее экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что после инаугурации Джо Байдена многим украинским политикам станет некомфортно.