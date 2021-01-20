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"Режим в России давно мог поменяться": журналист рассказал, как Трамп спас Путина Иван Яковина напомнил о "жесточайшем законопроекте против Кремля", который был отозван из Сената

Экс-президент США Дональд Трамп за время своей каденции смог спасти президента России Владимира Путина от жестких санкций, которые могли привести к смене власти в РФ.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Иван Яковина, комментируя инаугурацию президента США Джо Байдена.

"При Байдене главный конфликт будет – борьба за душу Республиканской партии. То есть внутри партии будет гражданская война, которую выиграют либо сторонники Трампа, либо сторонники обычной конвенциональной политики. Взять того же Митча Макконнелла (лидер республиканцев в Сенате - ред.) – он с гораздо большим удовольствием проголосует за введение серьезных санкций против Путина, чем Трамп, потому что Трамп в декабре 2019 года своим решением отозвал из Сената законопроект о введении санкций DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act – ред.) – жесточайший законопроект против Кремля", - сказал журналист.

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Как отметил Яковина, именно Трамп в декабре 2019 года "спас Владимира Путина от введения этих санкций".

"Если бы этого не случилось – может, в России давным-давно бы режим поменялся", - добавил он.

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Ранее журналистка Карина Орлова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что процедура импичмента Дональда Трампа продолжится после его ухода с поста президента США.