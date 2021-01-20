19:38, Сегодня

Многим украинским политикам будет некомфортно – экс-министр о Байдене Окружение Байдена будет хорошо осведомлено о событиях в Украине, отметил Константин Грищенко

После инаугурации президента США Джо Байдена украинским политикам нужно будет заново строить отношения с Белым домом, однако многие из них не понимают, что их ждет большой дискомфорт.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Боюсь, что есть много таких, кто не понимает, насколько для них будет дискомфортно, так как знание об украинских политиках не обязательно определяется позитивным отношением к ним и к их роли в тех процессах, которые происходят в стране. Очевидно, что формируется профессиональная команда, где много игроков будут очень осведомлены о том, что у нас происходит, о роли каждого политика первой линии. С членами этой команды нужно выстраивать отношения, которые будут базироваться на собственном профессионализме, способности договариваться, отстаивая свою позицию, но если уже договорился, то нужно, чтобы государство требовало выполнения того, что ты обещал", - сказал экс-глава МИД.

Читайте также: Байдену хотят объявить импичмент: подробности от корреспондента "Украина 24" в США

Как отметил Грищенко, нужно требовать от американской стороны встречных обещаний и готовности помогать Украине в важных сферах, совпадающих с интересами США.

"Мы настроены на сотрудничество, но политики должны подумать, насколько им будет комфортно", - добавил он.

Читайте также: Трамп нашел укрытие от уголовных дел в США – журналистка раскрыла детали

Ранее нумеролог Владислав Грицай в эфире телеканала "Украина 24" предсказал, что ждет США после инаугурации Джо Байдена.