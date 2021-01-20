19:00, Сегодня

Мы увидим новые США: нумеролог раскрыл детали президентства Байдена Байден связан с магией, не в прямом смысле, отметил Грицай

Нумеролог Владислав Грицай в эфире телеканала «Украина 24» предрек, что ждет США после инаугурации Джо Байдена с точки зрения нумерологии.

«Я попытаюсь проанализировать Байдена как человека, и из этого мы выйдем на то, что будет дальше. Мы видим дату рождения Байдена и внизу дата инаугурации (показывает листок с цифрами 20.11.1942, 20/2 – 16/7, 20.1.2021, 8/8, 4/4 – ред.). Что касается Джо Байдена, неслучайно, что цифра «20» в дате рождения и инаугурации. Он может этого не показывать, но поверьте, этот человек очень сильно верит в знаки, символы, эзотерику, и постоянно этим пользуется. Этот товарищ с магией связан, не в прямом смысле, конечно. Видите, больше количество двоек. Это значит, что он очень энергичный человек, который может многое контролировать», - заявил нумеролог.

Читайте также: Важно в борьбе с Россией: экс-министр о действиях Украины и США при Байдене

Он также подчеркнул, что 8/8, 4/4, дата инаугурации, говорит о кармичности, это значит, что будут достаточно серьезно «преследоваться предшественники, в какой-то степени по бизнесу, по принципам».

«Две четверки говорят о том, что будет серьезная трансформация, реформа системы медицины. 8/8 значит, что будет усиливаться военная сторона, и я предположу, что в ближайшие полгода будет сильно меняться законодательство. Есть большая вероятность, что в геополитике США себя будут по-новому вести и более агрессивно. Байден сам по себе личность, но есть и дополнительные игроки, 16/7 говорит о том, что будут серьезные перемены, и не в самую лучшую сторону. Уйдут системы ценности, входят новые философские подходы, моменты в образовании. С мая мы увидим совершенно новые США. 11 говорит о том, что он добился результатов, и для него главное – картинка. Предположу, что он серьезно может сдать по здоровью после того, как вступит в должность», - отметил Грицай.

Читайте также: Байдену хотят объявить импичмент: подробности от корреспондента "Украина 24" в США

Ранее эксперт по внешней политике Александр Краев рассказал об ошибках действующего президента США Дональда Трампа.