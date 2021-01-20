18:00, Сегодня

Инаугурация Джо Байдена - онлайн-трансляция и комментарии: спецэфир с Евгением Киселевым На телеканале "Украина 24" - спецэфир "Америка выбирает: инаугурация"

20 января проходит инаугурация новоизбранного президента США. Джо Байден и вице-президент Камала Харрис принимают официальную присягу в Капитолии. К резонансному событию приковано пристальное внимание ведущих мировых СМИ.

Журналист, политический обозреватель, ведущий авторского проекта «Реальная политика» Евгений Киселев на канале «Украина 24» с 18:00 ведет спецэфир «Америка выбирает: инаугурация». Вместе с журналистом, ведущим программы «Світогляд сьогодні» Иваном Яковиной он вживую комментирует весь процесс присяги нового главы США.

"Наша команда в разных уголках США тщательно следила за президентской избирательной гонкой, ведь политика нового лидера США напрямую повлияет на отношения с Украиной", - отмечает Евгений Киселев.

Эстафету присяги нового главы США примут и другие проекты канала «Украина 24». Так, в рамках спецэфира запланировано прямое включение Евгения Киселева и Ивана Яковины в выпуск программы «Украина сегодня с Виолеттой Логуновой» и «Ток-шоу № 1» с Василием Головановым.