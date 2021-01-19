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В России нанесли двойной удар по Путину – оппозиционерка о Навальном Фильм Навального о дворце Путина стал "очень хорошим пиаровским ходом"

Фильм-расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина свидетельствует о том, что в Кремле появились силы, заинтересованные в отстранении Путина с поста.

Такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее мнению, фильм стал "очень хорошим пиаровским ходом" на фоне ареста Навального и призывов выходить на акцию в его поддержку.

"Обратите внимание, что с момента своего отравления Алексей Навальный концентрирует свою критику лично на президенте России Владимире Путине. Если раньше такой персональной критики от него не звучало, то ровно с момента своего отравления, в котором он также обвиняет Владимира Путина, все стрелы выпускаются в него. Точно так же, как и этот фильм. Вы же понимаете, что снять эти интерьеры без того, чтобы туда кого-то допустили, или это видео было слито определенным образом Алексею Навальному, это невозможно. Это говорит о том, что между кремлевскими кланами развернулась нешуточная борьба, и кто-то играет на отставку Владимира Путина. Это совершеннейшая новость в российских политических раскладах", - отметила Курносова.

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Как подчеркнула оппозиционерка, фильм про дворец Путина и посадка самого Навального – это "двойной удар".

По ее словам, это будет иметь определенный мобилизующий эффект для будущих акций протеста:

"Я лично выйду посмотреть, что будет происходить на Пушкинской в субботу. Я думаю, будет прилично людей в Петербурге и других городах-миллионниках - Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске - люди будут выходить".

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Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное "дворцу Путина" на российском курорте Геленджик. По подсчетам ФБК, строительство "дворца" обошлось в 100 млрд рублей (1,36 млрд долларов - ред.).

Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево". Судебное заседание прошло в отделении полиции 18 января, где было принято решение о его аресте на 30 суток.