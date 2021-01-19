16:44, Сегодня

"Тихановская одержала супер-победу над Лукашенко": подробности от белорусской оппозиции Лукашенко лишился возможности легитимировать свое президентство, отметили у Тихановской

Отмена чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Беларуси в 2021 году, стала "супер-победой" главы белорусской оппозиции Светланы Тихановской над Александром Лукашенко.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" спикер Тихановской Анна Красулина.

По словам Красулиной, Тихановская – "действующий легитимный лидер Беларуси сейчас, ее принимают на самом высшем уровне, она встречается с огромным количеством очень высокопоставленных чиновников и добивается значительных побед".

"Добились даже отмены проведения чемпионата мира по хоккею в Минске. Это супер-победа, потому что она не дает Лукашенко легитимировать себя через спорт, чтобы он там не обнимался со всеми высокими чиновниками Международной федерации хоккея и разных стран. Так что у Светланы большие хорошие победы на международной арене", - пояснила спикер главы белорусской оппозиции.

Комментируя возможность возвращения Тихановской в Беларусь, Красулина отметила:

"Пока нет гарантий безопасности. Без гарантий безопасности вернуться Светлана не может, потому что муж ее уже находится за решеткой с 29 мая, а у нее двое маленьких детей - сыну 10 лет и дочке 5. Она не может оставить детей без попечения родителей, если вдруг ее посадят. В отличие от Навального у нее немножко другая ситуация".

По ее мнению, "только после ухода Лукашенко для Светланы будет безопасно вернуться".