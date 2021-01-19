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Евгений Киселев в эфире канала "Украина 24" будет вживую освещать инаугурацию Джо Байдена Канал "Украина 24" будет транслировать церемонию инаугурации Джо Байдена с подробными комментариями международных экспертов – Евгения Киселева и Ивана Яковины

20 января состоится инаугурация новоизбранного президента США. Джо Байден и вице-президент Камала Харрис примут официальную присягу в Капитолии. К резонансному событию приковано пристальное внимание ведущих мировых СМИ. Журналист, политический обозреватель, ведущий авторского проекта «Реальная политика» Евгений Киселев также будет отслеживать детали и на канале «Украина 24» проведет спецэфир «Америка выбирает: инаугурация». Вместе с журналистом, ведущим программы «Світогляд сьогодні» Иваном Яковиной он вживую прокомментирует весь процесс присяги нового главы США. Спецэфир начнется в 18:00.

«Наша команда в разных уголках США тщательно следила за президентской избирательной гонкой, ведь политика нового лидера США напрямую повлияет на отношения с Украиной. Поэтому также будем освещать ее финал – инаугурацию новоизбранного Президента. Традиционно за этим действом следят десятки тысяч зрителей, которые специально приезжают в американскую столицу. Но на этот раз все будет иначе. Во время спецэфира «Америка выбирает: инаугурация» мы первыми расскажем украинцам, какие настроения будут царить среди американцев, учитывая специфические условия пандемии и режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Вместе со зрителями вживую будем слушать и анализировать инаугурационную речь Джо Байдена, цитаты из которой потом разлетятся по всем СМИ мира», – рассказал Евгений Киселев.

Эстафету присяги нового главы США примут и другие проекты канала «Украина 24». Так, в рамках спецэфира запланировано прямое включение Евгения Киселева и Ивана Яковины в выпуск программы «Украина сегодня с Виолеттой Логуновой» и «Ток-шоу № 1» с Василием Головановым.

Не пропустите 20 января в 18:00 на телеканале «Украина 24» спецэфир «Америка выбирает: инаугурация».