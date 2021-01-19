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Жизнь Навального в опасности — правозащитник рассказал подробности Владимир Осечкин рассказал, что может ждать Алексея Навального, когда утихнет шум вокруг него

Жизнь российского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток, в опасности. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" российский правозащитник Владимир Осечкин.

"Алексей прекрасно понимал, что в России в отношении его будут продолжаться репрессии, но, тем не менее, вернулся, потому что он в первую очередь политик, ему важно находиться в России. В данный момент его жизнь опять в опасности, и только международный контроль может его оградить от пыток. Путин и его ФСБ фактически создали в российских тюрьмах сеть так называемых пресс-хат. Это камеры, в которых агенты ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний — ред.), завербованные заключенные, получившие огромные сроки, в обмен на льготные условия содержания, деньги, мобильные телефоны готовы совершать по заказу оперативников ФСИН и ФСБ страшнейшие пытки", — сказал он.

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Правозащитник рассказал, как силовики издеваются над заключенными и что может угрожать Навальному.

"В декабре мы рассказывали, как в иркутском СИЗО заключенных, протестующих против пыток, активисты избивали, раздевали догола, подвешивали вниз головой, насиловали кипятильниками. Несколько месяцев назад мы выпускали фильм про "Матросскую тишину" (Навальный сидит в этой тюрьме – ред.) – это один из пыточных СИЗО в России, мы представили доказательства пыток заключенных. В эти дни, когда к Навальному приковано внимание, ФСБ и Путин побоятся применять к нему пытки и жестокость. Но я не исключаю, что буквально через неделю или две, когда массовый резонанс со СМИ спадет, к Алексею могут применяться репрессивные меры, в том числе карательная психиатрия, помещение в пресс-хаты, инсценировки конфликтов заключенных", — сказал он.

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Осечкин назвал два вероятных сценария развития событий.

"Есть два пути развития событий. Либо власть и конкретно Путин испугаются гнева мира, солидарности международного сообщества, и в феврале Навальный будет освобожден. Либо же санкции и давление будут не такими сильными, не будет солидарности в Европейском Союзе, Путин сможет интригами и подкупом обмануть международное сообщество", — сказал он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево". Судебное заседание прошло в отделении полиции 18 января, где было принято решение о его аресте на 30 суток.

Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.