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Украина может ожидать чего угодно — политолог о важном событии в России Игорь Левченко высказался об учениях, которые пройдут в том числе на территории Беларуси

Россия запланировала на осень проведение военных учений "Запад-2021". Чего ожидать Украине, рассказал военный эксперт Игорь Левченко в эфире канала "Украина 24".

"Российские учения типа "Запад" проводятся раз в 4 года. В прошлый раз проводились в 2017 году, и был сильный ажиотаж. Украина готовилась к проведению этих учений, осуществляла дополнительный призыв резервистов, разворачивала резервные подразделения на северных границах", — сказал он.

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Эксперт отметил, что на ситуацию повлияет обстановка в Беларуси, территория которой также будет задействована в учениях.

"Особенность этих учений в этом году – то, что поменялась ситуация в Беларуси. Если в 2017 году главный вопрос для Украины и западных соседей состоял в том - будет Россия на постоянной основе оставлять свой контингент на территории Беларуси или разворачивать дополнительные силы, то в этом году режим Лукашенко будет очень податлив и не будет препятствовать россиянам проводить любые мероприятия, недопустимость которых в 2017 году Лукашенко гарантировал Украине. Мы можем ожидать чего угодно", — сказал он.

Ранее политолог-международник Дмитрий Левусь рассказал о предстоящих сложных переговорах Украины с Венгрией.