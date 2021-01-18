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Демонстрация полицейского государства — правозащитник о суде над Навальным Лев Шлосберг рассказал, о чем говорит решение суда по делу Алексея Навального

Штабы российского оппозиционера Алексея Навального объявили, что готовят массовые митинги на 23 января после ареста Навального в Москве на 30 суток. Ситуацию прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" российский правозащитник Лев Шлосберг.

"Сюжет с Навальным прояснился полностью. Ему всячески намекали, что в Россию не нужно возвращаться, что его здесь не ждет никто, в том числе Владимир Путин. Тем не менее Навальный вернулся. За сутки до истечения условного приговора по дутому и сфальсифицированному делу — а это решение было признано ЕСПЧ незаконным, и Россия заплатила штраф, — ФСИН внезапно заявила, что Навальный не выполняет требования о явке и его нужно разыскать принудительно. На основании этого решения он и был задержан", — объяснил он обстоятельства дела.

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Шлосберг заявил, что ситуация с судом прямо в отделении полиции беспрецедентная.

"Такого не было в России никогда. Суд принял решение об аресте Навального на 30 суток, а сам суд по замене условного наказания на реальное, это 3,5 года, состоится 29 января. Таким образом, сегодняшнее заседание — это суд в кавычках, это судья, подчиненный полиции. Мы увидели демонстрацию полицейского государства, когда судья подобострастно приезжает и принимает решение, написанное в полиции. Они объяснили суд в полицейском отделении отсутствием у Навального сертификата об отсутствии коронавируса. Это совершенный бред", — заявил он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево". Судебное заседание прошло в отделении полиции 18 января, было принято решение о его аресте на 30 суток.

Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.