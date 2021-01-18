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"Россияне спрятали головы в песок": экс-депутат РФ о суде над Навальным Российский политик Геннадий Гудков рассказал, о чем говорит суд над оппозиционером Алексеем Навальным

Российский оппозиционер Алексей Навальный арестован решением суда на 30 дней после его возвращения в Россию. Ситуацию с судом над Навальным прокомментировал в эфире канала "Украина 24" экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

"Это военно-полевой чрезвычайный суд, который не может быть создан по российской конституции. То, что делает власть, — это циничная демонстрация всему миру, что власть России больше не обращает внимания ни на закон, ни на мировое мнение, ни на общественность. Маски сорваны, вы хотели видеть бандитов во главе России — вы их видите. Что вы сделаете? Наверное, они сильно смеются, понимая, что они захватили страну и будут дальше удерживать власть исключительно силой сапога, не обращая внимания ни на какие нормы права. Власть России сейчас идет по пути беспредельщиков", — заявил он.

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Гудков рассказал, что российская власть специально действует самым циничным образом.

"Если Путин управляет страной, он не может не понимать, что его имидж маломальски цивилизованного политика, с которым можно вести диалог, уничтожен полностью и продолжает уничтожаться абсолютно безумными действиями власти. Я предположил еще несколько дней назад, что власть может выбрать домашний арест с ограничениями вроде пользования интернетом и так далее, но вижу, что она идет по пути абсолютного террора. Они специально показывают, что теперь будет так. Россияне напуганы, шокированы, они спрятали головы в песок, но скоро вынырнут. Миллионы и десятки миллионов возмущены и готовы действовать. Я понимаю, что власть готовится воевать с народом, но не думаю, что ей это поможет", — сказал он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево". Судебное заседание прошло в отделении полиции 18 января, было принято решение о его аресте на 30 суток.

Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.