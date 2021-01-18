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"Происходящее — за рамками права": адвокат высказался о деле Навального Адвокат прокомментировал судебное заседание по делу Алексея Навального в отделении полиции

Судебное заседание по делу Алексея Навального прямо в отделе полиции, где он находится после задержания, — это нарушение. Об этом рассказал российский адвокат и правозащитник Михаил Беньяш в эфире канала "Украина 24".

"То, что сейчас происходит в России и с Навальным, — вне рамок права, и рассуждать о праве я уже отказался. Закон предусматривает возможность выездных заседаний и рассмотрения в другом населенном пункте. Но должны быть существенные основания, которых в этом случае нет. Чтобы проводили в отделении полиции — у меня такого еще не было", — заявил он.

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Адвокат ответил на вопрос, на сколько могут посадить Алексея Навального.

"Вопрос о взятии под стражу до рассмотрения представления ФСИН будет 28 или 29 января. Это на сколько его будут брать под стражу непосредственно сейчас. А там будет вопрос очень простой — меняется условный срок на реальный, это 3,5 года. На процессе будет рассматриваться насколько серьезно он нарушил условия условного заключения и уважительность его неявки в инспекцию в то время, когда он был отравлен", — сказал он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево".

Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.