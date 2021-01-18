Дело принципа: российский оппозиционер рассказал, зачем Навальный вернулся в Россию

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший объяснил в эфире канала "Украина 24", почему оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию.

"Еще Андропов считал, что наиболее эффективный метод борьбы с диссидентами – это не посадки, а высылка за границу, как в свое время выслали Солженицына, потом Буковского, а потом поставили на поток. Для меня не было сомнений, что Алексей вернется, как только он вышел из комы. Мне начали звонить с вопросами, я сказал, что он вернется. Здесь для меня нет ни сенсации, ни новости. Российский политик может быть российским только в России", — сказал он.

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По словам политика, власти постоянно стараются выдавить оппозиционеров из страны.

"Могу говорить по собственному опыту: для меня было делом принципа вернуться в Россию после отравлений в 2015 и 2017 годах. Как и Андропов, который является кумиром Путина, Путин тоже считает, что наиболее эффективный способ – вынуждать оппозиционеров выезжать за границу.

Ходорковскому в свое время тоже намекали, что лучше остаться в Америке. Немцову, когда был в Израиле на лечении, тоже шли сигналы, что он будет привлечен как организатор по "болотному делу". Навальному тоже намекали. Они только и хотят, чтобы все, кто выступает против власти, уехали и сидели где-нибудь. Они ничего не добьются", — сказал он.