Путину нужно было голым выйти на Красную площадь — журналист о возвращении Навального

Российский журналист Сергей Пархоменко рассказал в эфире канала "Украина 24", почему возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию – это его триумф.

"Давайте сравним, каким Навальный улетел в Германию и каким прилетел в Москву. Несомненно, это главное событие в мире. У нас через три дня целый президент США будет приведен к присяге, у нас в мире несколько войн происходит, у нас в мире чего только нет. А весь мир следит за Навальным", — сказал он.

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По словам Пархоменко, российские власти должны были сделать что-то невероятное, чтобы отвлечь всех от Навального.

"Интересно, что должен был сделать Путин, чтобы отвлечь хотя бы Россию от прилета Навального? Ну, я не знаю, голым выйти на Красную площадь, прибивать большим гвоздем свою мошонку к брусчатке, как один акционист. Или сказать, что женится на Ольге Бузовой, объявить войну Мавритании. Что вообще он мог сделать?

Эта ситуация случилась с человеком, о котором он недавно говорил "а кому он нужен, кого он интересует", не называл его по имени. Вот такой ценой, ценой покушения, Навальный превратился в совершенно другого по масштабу, мощи, влиянию политика. И поэтому его возвращение триумфально", — сказал он.