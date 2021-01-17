Перенос места посадки готовили заранее — журналистка о самолете с Навальным
Марфа Смирнова рассказала о посадке самолета с оппозиционером в "Шереметьево"
В "Аэрофлоте" еще накануне могли подготовить план по российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом рассказала журналистка Марфа Смирнова, которая летела с политиком.
"Стали приземляться, и вдруг капитан судна объявил о том, что мы не можем сейчас сесть во "Внуково", потому что там якобы выкатился за полосу самолет, это небезопасно, и мы, наверное, будем кружить над Москвой, потому что у нас достаточно топлива. Все удивились, начали переговариваться, что это было ожидаемо", — сказала она.
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По словам журналистки, сообщение о смене аэропорта вызвало смех.
"Но они пошли еще дальше и примерно через 10 минут сказали, что топливо заканчивается, и мы будем садиться в "Шереметьево". Все начали смеяться, и Навальный тоже. В одном телеграм-канале была информация, что в руководстве "Аэрофлота" и "Победы" (авиакомпания – ред.) уже знали об этом вчера, и что это было подготовлено", — рассказала Смирнова.
Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево".