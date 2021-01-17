Режим в России скоро рухнет — политик из РФ назвал причину

Оппозиционер Алексей Навальный является большой угрозой для российской власти — такое заявление сделал российский политик Леонид Гозман в эфире канала "Украина 24"

"Является ли Навальный проектом Кремля? Конечно, нет. Это бред собачий, конспирология. Какой, к черту, проект Кремля, когда они пытались его убить? Он для них страшная угроза, и то, что происходит сегодня – это апофеоз кретинизма, просто вот кретины, понимаете? Дебилы. И это такой первый акт инаугурации президента Навального в нашей стране.

Надо понимать, что это реальность. Вам может не нравиться и Путин, и Навальный. Но надо понимать, что Навальный будет президентом России. Убить его вряд ли получится, потому что они идиоты, и руки у них растут из какого-то странного места, откуда не должны расти. Наш режим себя исчерпал", — сказал он.