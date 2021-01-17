Режим в России скоро рухнет — политик из РФ назвал причину
Леонид Гозман рассказал, почему Навальный возглавит новое правительство РФ
Оппозиционер Алексей Навальный является большой угрозой для российской власти — такое заявление сделал российский политик Леонид Гозман в эфире канала "Украина 24"
"Является ли Навальный проектом Кремля? Конечно, нет. Это бред собачий, конспирология. Какой, к черту, проект Кремля, когда они пытались его убить? Он для них страшная угроза, и то, что происходит сегодня – это апофеоз кретинизма, просто вот кретины, понимаете? Дебилы. И это такой первый акт инаугурации президента Навального в нашей стране.
Надо понимать, что это реальность. Вам может не нравиться и Путин, и Навальный. Но надо понимать, что Навальный будет президентом России. Убить его вряд ли получится, потому что они идиоты, и руки у них растут из какого-то странного места, откуда не должны расти. Наш режим себя исчерпал", — сказал он.
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По словам Гозмана, власть не может скоординировать собственные действия.
"Они же даже не могут согласовать действия разных органов. Одни люди приказывают зачистить аэропорт "Внуково", всех выгнать, другие приказывают посадить рейс в "Шереметьево". Ребята, если вы сажаете рейс в "Шереметьево", на кой дьявол вы зачищаете "Внуково"? Зачем сажаете людей в автозаки? Там полный бардак. До последней секунды не могли принять решение.
Этот режим, конечно, рухнет, и на его руинах возникнет какой-нибудь Комитет национального спасения, переходное правительство. И это неизбежно. Возглавить эту структуру должен будет человек, который в глазах общества является альтернативой Путину. Тупость Кремля в совокупности со смелостью Навального сделали его таким человеком", — сказал он.
Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево".