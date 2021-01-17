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"Навальный – проект Кремля": российский оппозиционер удивил заявлением Константин Боровой рассказал, для чего раскручивается история с оппозиционером

История с возвращением и задержанием оппозиционера Алексея Навального в России раскручивается беспричинно, заявил российский политик Константин Боровой в эфире канала "Украина 24".

"Идет пропагандистская кампания, раскручивается на пустом месте человек, не имеющий отношения к оппозиции, раскручивается как лидер оппозиции. Это похоже на славу, которую приобрел Остап Бендер, на которого наехал извозчик. Навальный — это оболочка, содержания в которой нет никакого. В свое время был призыв выйти на Манежную площадь защищать его. От чего, от кого? Я думаю, что продолжается имитация. В России есть много лидеров оппозиции, действующих политиков, но для того, чтобы забить, сделать неслышимыми заявления оппозиции, придумывается такой искусственный лидер", — сказал он.

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По словам Борового, Навального раскрутила сама российская власть.

"В свое время у Путина спросили, боится ли он Алексея Кудрина, на что Путин ответил, что Кудрин его сотрудник, и чего его бояться? То же самое с Навальным. Это проект Кремля, очень старый проект, когда молодого человека дернули из "Русского марша", начали раскручивать. Не было никакого Фонда борьбы с коррупцией, был просто националист Навальный, который пытался привести в оппозицию националистов и коммунистов. Вот он их туда привел, после чего общество перестало поддерживать оппозицию, оппозиция исчезла", — сказал он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок".

"Украина 24" — единственный из украинских каналов, который в прямом эфире транслировал прибытие Алексея Навального в Россию и его задержание.

Тема будет продолжена в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" в 22.00.