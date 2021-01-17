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"Путин не выпустит Навального из своих лап": Пионтковский о задержании политика Российский политолог рассказал о планах Кремля в отношении Алексея Навального

Российские власти не отпустят оппозиционера Алексея Навального в ближайшее время. Об этом заявил политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24"

"Как минимум он там будет пребывать 48 часов, имеет право там задержать полиция до решения суда под любым предлогом. Официально объявлено, что он задержан по запросу ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний — ред.), которая объявила его в розыск еще 29 декабря, обвинив его в том, что он находится под условным наказанием и не посещал офис ФСИН в нужные дни. На 29 января назначен суд по превращению его условного срока в реальный. И я подозреваю, ФСИН этого и не скрывала, что его будут держать до этого суда. Путин уже не выпустит его из своих лап в ближайшее время", — сказал он.

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По словам эксперта, Запад недооценивает президента РФ Владимира Путина.

"Многое будет зависеть от реакции Запада, но вам ли в Украине не знать, что такое реакция Запада. Уж сколько Меркель возмущалась отравлением Навального, ему оказали помощь, но опять же она звонила и поздравляла Путина с Рождеством, они снова обсуждали "Северный поток". Запад не готов понять до конца, с кем он имеет дело. Он имеет дело с преступным государством, террористическим государством", — сказал он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок".

"Украина 24" — единственный из украинских каналов, который в прямом эфире транслировал прибытие Алексея Навального в Россию и его задержание.

Тема будет продолжена в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" в 22.00.