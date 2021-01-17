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Это выгодно Навальному — экс-депутат РФ о задержании политика Илья Пономарев рассказал, почему российские власти арестовали Навального

Ситуация с задержанием оппозиционера Алексея Навального после его возвращения из Германии выгодна самому политику. Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире канала "Украина 24".

"Очевидно, что это рассчитанное действие. В Кремле было время подумать, и они решили идти таким путем. Думаю, что задержание его сейчас говорит о том, что они не собираются его отпускать и дальше, что будут держать до суда, суд примет решение о замене условного наказания на реальное. Иначе это будет фарс, который прежде всего покажет полную дезорганизацию самой власти", — сказал он.

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По словам Пономарева, власть в РФ рассчитывает никогда не выпустить Навального.

"То, что сейчас происходит, – наверное, то, на что рассчитывал сам Навальный. Для него это самый выгодный путь развития событий. Власти, наверное, думают, что не выпустят его никогда, а может, рассчитывают, чтобы он был национальным лидером, который будет управляем. Мы этого не знаем", — сказал он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок".

"Украина 24" — единственный из украинских каналов, который в прямом эфире транслировал прибытие Алексея Навального в Россию и его задержание.

Тема будет продолжена в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" в 22.00.