20:24, Сегодня

У Кремля две альтернативы — российский политолог о Навальном Дмитрий Орешкин рассказал, как российская власть будет поступать с оппозиционером

У Кремля есть два способа действий в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал политолог Дмитрий Орешкин в эфире канала "Украина 24".

"Два всем понятных варианта: или его сразу сажают, или ему позволяют доехать до дома с тем, чтобы там предъявить ему домашний арест в ожидании суда 29 января. Потому что ему предъявлено обвинение в том, что он уклонялся от регистрации по условному осуждению. Тем временем ему готовят еще кое-какие уголовные дела. Это стратегия запугивания. Навальный к этому был готов, и он на это не реагирует. Думаю, он подготовил запасные варианты. Понятно, что при нем будут и адвокат, и много журналистов", — сказал он.

Читайте также: Полиция устроила террор — журналист о ситуации в аэропорту, куда летел Навальный

Эксперт рассказал, какой способ действия вероятнее всего выберут в Кремле.

"Он стал человеком глобального масштаба, это уже не московский политик образца 2013 года, и даже не российский политик. Это человек, фамилия которого известна всему миру. И на этом фоне, конечно, у Кремля две альтернативы: отрывать собаке хвост сразу, сажать надолго, чтобы заткнуть навсегда, и, соответственно, показать полную неготовность даже делать вид, что ты соблюдаешь законы, или резать хвост по частям – всякий раз испытывая проблемы с тем, что Навального заткнуть надо, а он не затыкается, он играет не по правилам ФСБ. Думаю, что его будут пугать, уже пугали, но он не напугался, значит, надо будет изолировать. Репрессии - другого варианта не остается. Это базовая модель вертикали", — сказал Орешкин.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок".

"Украина 24" - единственный из украинских каналов, который в прямом эфире транслировал прибытие Алексея Навального в Россию и его задержание.

Тема будет продолжена в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" в 22.00.