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Полиция устроила террор — журналист о ситуации в аэропорту, куда летел Навальный Российский журналист рассказал, как полиция задерживает людей, встречающих Навального

Оппозиционный журналист из России Игорь Яковенко рассказал в эфире канала "Украина 24", что происходит в аэропорту "Внуково", куда должен был прилететь из Германии оппозиционер Алексей Навальный.

"В зал ожидания никого не пускают, в аэропорт пускают только по билетам. Сейчас всех, пытавшихся встретить Навального, выдавили на 25-градусный мороз и продолжают выдавливать дальше на проезжую часть. Полиция задержала уже около 10 человек. Задержания очень жесткие, по одному волоком вытаскивают на улицу, такая небольшая Ходынка устроена, что, собственно, и ожидалось. Ни в одном аэропорту Москвы такого никогда не было, полиция устроила террор. На глаз – пара сотен полицейских на небольшом пятачке присутствует. Задержали прежде всего известных, медийных людей, прицельно. Что касается остальных – задерживают выборочно", — рассказал он.

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Журналист рассказал о том, что будут дальше делать люди, встречающие Навального.

"Какого-то централизованного плана у встречающих нет, будем стараться оказывать пассивное сопротивление. Около 1000 человек приехали встречать, площадка, где можно собраться, маленькая, условия для массовых сопротивлений нет. Думаю, выдавят всех активных, прогнозы неутешительные. Федеральная служба исполнения наказаний ранее заявила, что сделает все, чтобы задержать Навального, полиция устроит жесткий разгон. В этой ситуации достаточно обычной экипировки – дубинки, наручники. Есть собаки. ОМОНа очень много", — сказал он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января возвращается в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок".