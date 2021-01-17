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Самолет Навального отклонился от курса во "Внуково" Самолет из Германии с Навальным на борту могут посадить в другом аэропорту

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным уже вошел в российский воздушный простор, направляется к Москве, сообщается в эфире канала "Украина 24". Он должен сесть в московском аэропорту, но на карте на сайте Flight Radar видно, что он отклонился от курса во "Внуково" и направляется в другую сторону.

Российские эксперты допускают, что самолет могут посадить где угодно и даже в другом аэропорту.

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Авиаэксперт Богдан Долинце рассказал, с чем может быть связано отклонение.

"Причин может быть несколько, понятно, что есть определенные политические причины, но мы будем говорить исключительно о практических. Бывают ситуации, когда из-за определенного уровня подготовки пилотов и сложных метеоусловий на том или ином аэродроме может приниматься решение о переводе на другие аэродромы, где лучшие погодные условия. Похожая ситуация наблюдалась перед Новым годом у некоторых украинских компаний, где были пилоты с малым налетом в сложных условиях. Решение о том, на какой аэродром садиться, готовится заблаговременно пилотами перед вылетом, есть аэропорт прибытия, а также запасные для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств было достаточно времени и топлива для посадки. Топливо в самолет закладывается с учетом возможности долета до запасных аэродромов", — сказал он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января возвращается в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок".