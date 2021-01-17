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Запад введет против Путина санкции — журналист о возможном аресте Навального Иван Яковина рассказал, что будет, если российские власти арестуют Алексея Навального

Журналист Иван Яковина рассказал в эфире канала "Украина 24", что будет происходить в России после возвращения оппозиционера Алексея Навального.

"Арест сделает из Навального нового Нельсона Манделу. Запад точно даст ему Нобелевскую премию мира и опять же введет против Путина какие-то санкции. "Северный поток – 2" точно будет под угрозой. Я отмечу, что для окончания строительства этого газопровода осталось получить разрешение Дании на прокладку труб в ее экономической зоне. Предполагаю, что они не захотят вознаграждать Владимира Путина за арест его политического противника", — сказал он.

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Также, по мнению Яковины, Россия лишится связей с западными странами в случае ареста Навального.

"Кроме того, в случае отправки Навального в тюрьму, Запад оборвет множество других связей с Россией. Каждый нечастый разговор западных лидеров с Путиным будет начинаться с имени оппозиционера, для Кремля это неприятная перспектива. Теоретически можно было бы оппозиционера отпустить и не обращать внимания на его деятельность, но российские власти этого уже не могут сделать, так как сами же пообещали арестовать его после прилета за какие-то мифические преступления", — сказал он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января возвращается в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок".