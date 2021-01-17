18:01, Сегодня

Для Путина все варианты плохие — Климкин о возвращении Навального Павел Климкин рассказал о планах Кремля насчет оппозиционного политика

Российского оппозиционера Алексея Навального, который возвращается из Германии в Россию, хотят убрать из политики любым способом. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24".

"Думаю, что российский режим найдет вариант, каким образом возвращение Навального убрать сейчас из политической повестки дня. Но на перспективу этого не удастся. Я ничего особо классного не ожидаю. Думаю, что все сценарии там готовы, они в Москве и Кремле готовились несколько недель. В последние годы ФСБ была слева и справа от Навального, думаю, что-то наподобие домашнего ареста российский режим для него найдет", — сказал он.

Читайте также: Поражение Путина будет невероятным: адвокат о возвращении Навального в Россию

По мнению политика, президент России Владимир Путин будет пытаться избежать шумихи насчет Навального.

"Конечно, если будут резкие движения, шум и эмоции во всем мире будут сумасшедшие. Путин прекрасно понимает, что накануне инаугурации Байдена ему это не нужно. И он прекрасно понимает, что его загоняют в цугцванг, когда каждый его следующий шаг будет хуже предыдущего. Он будет пытаться выжидать, чтобы об этом не говорили, и особенно в России. Думаю, что для Путина все варианты плохие. А Навального все-таки попытаются каким-то образом "закрыть", — сказал он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января возвращается в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок".