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У Трампа были фатальные ошибки - эксперт об импичменте в США Президент США слишком привык к громким заявлениям, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп за свою каденцию допускал фатальные ошибки, которые привели к его импичменту.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по внешней политике Александр Краев.

"Фатальной ошибкой Трампа было внутриполитическое общение с избирателями. Мы видели, что он либо не понимал, либо перегибал палку в том, какие месседжи он подавал, как он разжигал своих избирателей. Нужно понимать, что Трамп, как говорят мои американские коллеги, это парень из 80-х. Он привык к громким заявлениям, чувствовать себя спокойно, это поколение Рейгана, когда все было прекрасно, экономика хорошая, Советский Союз умирал. И поэтому он привык к браваде, но не учел одного – как это сильно влияет на американцев и не видел, какую вражду это разжигает", - отметил Краев.

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По словам эксперта, это была ключевая ошибка Трампа, которая отразилась на внешней политике, в том числе отношениях с Евросоюзом и Украиной.

А "последней точкой" для президента США стал коронавирус, считает эксперт.

"Сначала он для него не существовал, потом это была обычная простуда, потом легкий грипп из Китая, далее – долгие отказы ввести локдаун, проблемы с поставками, на границах, на федеральном уровне. Это и подорвало его последние позиции, хотя подорвало – это громко сказано. 49,5% он получил на выборах, это значит, что следующие четыре года Байден будет жить в мире Трампа, хочет он этого или нет", - сказал Краев.

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Напомним, что Дональд Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов, которому за время его каденции Палата представителей во второй раз объявила импичмент. Теперь окончательное решение за Сенатом.