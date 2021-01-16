Импичмент Трампа: озвучен прогноз, что ждет президента США

Дальнейшая судьба Трампа будет зависеть от нескольких факторов

Импичмент Трампа: озвучен прогноз, что ждет президента США

Президент США Дональд Трамп после своего ухода с поста и инаугурации Джо Байдена будет иметь хорошие шансы на продолжение политической карьеры, однако его судьба зависит от голосования в Сенате насчет импичмента.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" политолог Анна Шелест.

По оценкам эксперта, у Трампа "остается довольно большое количество рычагов", которые связаны с его рейтингом и количеством людей, поддержавшим его во время выборов.

"C одной стороны, Республиканская партия объявила, что будет меняться и переосмыслит себя, будет искать новых лидеров. Мы уже видим, что сама партия будет пытаться максимально дистанцироваться от пока еще действующего президента", - сказала она.

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При этом Шелест отметила, что "у индивидуального политического проекта Трампа есть достаточно большой шанс".

"Другой вопрос – какие решения будут приняты в Сенате на следующей неделе (насчет импичмента Трампа – ред.), второе – лишится ли он поддержки в течение следующих четырех лет, так как меньшее, чем президентство в 2024 году, Трампа не устраивает. И третье – каким образом будут развиваться финансовые дела против него", - пояснила эксперт.

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Напомним, что Дональд Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов, которому за время его каденции Палата представителей во второй раз объявила импичмент. Теперь окончательное решение за Сенатом.

Источник Украина 24 Теги США Дональд Трамп Джо Байден импичмент