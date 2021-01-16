19:09, Сегодня

Импичмент Трампа: озвучен прогноз, что ждет президента США Дальнейшая судьба Трампа будет зависеть от нескольких факторов

Президент США Дональд Трамп после своего ухода с поста и инаугурации Джо Байдена будет иметь хорошие шансы на продолжение политической карьеры, однако его судьба зависит от голосования в Сенате насчет импичмента.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" политолог Анна Шелест.

По оценкам эксперта, у Трампа "остается довольно большое количество рычагов", которые связаны с его рейтингом и количеством людей, поддержавшим его во время выборов.

"C одной стороны, Республиканская партия объявила, что будет меняться и переосмыслит себя, будет искать новых лидеров. Мы уже видим, что сама партия будет пытаться максимально дистанцироваться от пока еще действующего президента", - сказала она.

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При этом Шелест отметила, что "у индивидуального политического проекта Трампа есть достаточно большой шанс".

"Другой вопрос – какие решения будут приняты в Сенате на следующей неделе (насчет импичмента Трампа – ред.), второе – лишится ли он поддержки в течение следующих четырех лет, так как меньшее, чем президентство в 2024 году, Трампа не устраивает. И третье – каким образом будут развиваться финансовые дела против него", - пояснила эксперт.

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Напомним, что Дональд Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов, которому за время его каденции Палата представителей во второй раз объявила импичмент. Теперь окончательное решение за Сенатом.